Curry und Under Armour beenden Partnerschaft

NBA-Superstar Stephen Curry und Ausrüster Under Armour gehen ab sofort getrennte Wege. Wie beide Seiten mitteilen, endet die seit 2013 bestehende Partnerschaft.
NBA-Star beendet Ära
Diese machte den Starspieler der Golden State Warriors vom Nike-Abtrünnigen zur globalen Ikone mit eigener Linie. Die bislang unter dem Dach des Unternehmens geführte Curry Brand soll künftig eigenständig agieren.
Vom Geheimtipp zur Weltmarke
Als der Point Guard vor elf Jahren zu Under Armour wechselte, war er weder MVP noch zweifacher Scoring-Champion.
Der Mut des damals vergleichsweise kleinen Herstellers zahlte sich aus: Mit Currys rekordverdächtigen Dreiern explodierten auch die Verkaufszahlen seiner Signature Shoes.
„Under Armour hat früh an mich geglaubt und mir den Raum gegeben, etwas Größeres aufzubauen als nur einen Schuh“, betont der viermalige NBA-Champion. „Dafür bin ich für immer dankbar.“
Jetzt Sneaker Free Agent
Bereits angekündigte Releases bis 2026 erscheinen weiterhin unter Under Armour, doch Curry darf ab sofort andere Brands tragen.
Nach ESPN-Informationen sondiert der 36-Jährige den Markt für neue Partnerschaften. Sein Fokus bleibt klar: „Was die Curry Brand verkörpert und wofür ich stehe, wird sich nie ändern - es wird nur stärker“, erklärt er. Künftig setze er auf „aggressives Wachstum“ und wolle „weiter für die nächste Generation da sein“ - unabhängig davon, welches Logo seine nächsten Sneakers ziert.