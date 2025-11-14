Curry und Under Armour beenden Partnerschaft

SPORT1 14.11.2025 • 06:02 Uhr Stephen Curry trennt sich nach elf Jahren von Under Armour. Angekündigte Releases kommen noch bis 2026.

NBA-Superstar Stephen Curry und Ausrüster Under Armour gehen ab sofort getrennte Wege. Wie beide Seiten mitteilen, endet die seit 2013 bestehende Partnerschaft.

Diese machte den Starspieler der Golden State Warriors vom Nike-Abtrünnigen zur globalen Ikone mit eigener Linie. Die bislang unter dem Dach des Unternehmens geführte Curry Brand soll künftig eigenständig agieren.

Vom Geheimtipp zur Weltmarke

Als der Point Guard vor elf Jahren zu Under Armour wechselte, war er weder MVP noch zweifacher Scoring-Champion.

Der Mut des damals vergleichsweise kleinen Herstellers zahlte sich aus: Mit Currys rekordverdächtigen Dreiern explodierten auch die Verkaufszahlen seiner Signature Shoes.

„Under Armour hat früh an mich geglaubt und mir den Raum gegeben, etwas Größeres aufzubauen als nur einen Schuh“, betont der viermalige NBA-Champion. „Dafür bin ich für immer dankbar.“

Jetzt Sneaker Free Agent

Bereits angekündigte Releases bis 2026 erscheinen weiterhin unter Under Armour, doch Curry darf ab sofort andere Brands tragen.