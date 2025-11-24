17 Jahre nach schwerem Unfall: Ex-NBA-Star verstorben

SPORT1 24.11.2025 • 12:28 Uhr Die Basketball-Welt nimmt Abschied von Rodney Rogers. Der ehemalige Forward starb am vergangenen Freitag im Alter von 54 Jahren.

Der ehemalige NBA-Star Rodney Rogers ist am vergangenen Freitag im Alter von 54 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Familie in einer von der „Wake Forest University“ veröffentlichten Stellungnahme.

Rogers starb an den Folgen einer Rückenmarksverletzung, die er im November 2008 bei einem schweren Unfall beim Dirt Bike erlitten hatte. Der ehemalige Basketballspieler war seither von der Schulter abwärts gelähmt. Um Menschen mit ähnlichen Schicksalsschlägen zu helfen, gründete er eine gemeinnützige Stiftung, die seinen Namen trägt.

Rogers wurde zum „Sixth Man of the Year“ gekürt

In der NBA spielte der Forward von 1993 bis 2005, Rogers wurde beim Draft im Jahr 1993 an neunter Stelle von den Denver Nuggets ausgewählt. In der Folge lief er für die Los Angeles Clippers, die Phoenix Suns, die Boston Celtics und die New Jersey Nets auf. Seine letzte Saison verbrachte er bei den New Orleans Hornets und den Philadelphia 76ers.

In seiner NBA-Karriere erzielte er fast 9.500 Punkte. Seine größte Errungenschaft erreichte er im Jahr 2000, als der damalige Kollege von Jason Kidd bei den Phoenix Suns zum „Sixth Man of the Year“ gekürt wurde (wertvollster Ersatzspieler; d. Red.).