Fans beraubt: Nowitzki-Kritik an Ex-Mavericks-Boss Harrison

SID 15.11.2025 • 09:34 Uhr Der frühere Mavericks-Star nennt den Doncic-Trade "herzzerreißend". Die Trennung von Ex-Boss Harrison habe früher erfolgen müssen.

Die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki hat nach der Entlassung von Dallas-Boss Nico Harrison klare Worte in Richtung des ehemaligen General Manager der Mavericks gerichtet. Der langjährige Starspieler der Texaner übte scharfe Kritik am umstrittenen Blockbuster-Trade von Luka Doncic – jenem Deal, den Harrison im Februar eingefädelt hatte. „Dieser Trade hat einfach keinen Sinn ergeben. Es gab keine Erklärung dafür“, sagte Nowitzki in seiner neuen Rolle als TV-Experte beim Streamingdienst Prime.

Der slowenische Superstar war vor neun Monaten zu den Los Angeles Lakers gewechselt, im Gegenzug erhielt Dallas den neunmaligen Allstar Anthony Davis – zum Unverständnis zahlreicher Fans und Experten. „Es war sehr traurig, wie das geendet ist. Die Fans hatten das Gefühl, dass ihnen das Ende geraubt wurde – dass sie nicht sehen konnten, wie Luka sich weiterentwickelt“, sagte der 46-jährige Nowitzki, dies sei „herzzerreißend“ gewesen. Die Mavericks seien durch die Entscheidung „definitiv zurückgeworfen“ worden, ergänzte der NBA-Champion von 2011.

Nach dem Deal war der Klub sportlich in die Krise geraten. Proteste und „Feuert Nico“-Rufe begleiteten auch den bisherigen Saisonverlauf. Am Dienstag zog die Klubführung Konsequenzen und stellte Harrison frei. Michael Finley und Matt Riccardi übernehmen vorerst gemeinsam. Besitzer Patrick Dumont betonte im Zuge dessen das Ziel, „eine Organisation aufzubauen, die um die Meisterschaft mitspielen kann“.