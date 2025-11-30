Jüngster Spieler mit 35 Punkten: Flagg knackt LeBron-Rekord

SID 30.11.2025 • 10:01 Uhr Der 18 Jahre alte Cooper Flagg schreibt Geschichte und knackt einen Rekord von LeBron James.

Für die Dallas Mavericks ist die laufende NBA-Saison bislang weitgehend eine zum Vergessen - doch ihr Wunderkind Cooper Flagg schreibt weiter munter Basketball-Geschichte: Beim 114:110-Sieg der Mavs gegen die Los Angeles Clippers erzielte der 18-Jährige als jüngster Spieler in der Geschichte der Eliteliga 35 Punkte in einer regulären Saison-Partie - und knackte damit den Rekord des großen LeBron James.

Rookie Flagg steigerte seinen gut eine Woche alten Karrierebestwert von 29 Punkten um sechs Zähler und trug ein weiterhin stark ersatzgeschwächtes Dallas-Team - gegen die Clippers setzte unter anderem Anthony Davis aus, ein Comeback von Kyrie Irving ist nicht in Sicht - zum erst sechsten Sieg im 21. Saisonspiel. „Der Coach will, dass ich aggressiv spiele, auch wenn mir dabei Fehler passieren. Und das hilft mir derzeit, zumal meine Teamkollegen mir unglaublich vertrauen“, sagte Flagg nach seiner Clippers-Show.

Besagter Coach Jason Kidd lobte den Teenager überschwänglich. „Er ist 18, wirkt aber, als sei er schon lange in der Liga. Er hat heute einfach alles gemacht“, sagte Kidd. Und Flaggs routinierter Mitspieler Klay Thompson schwärmte: „Coopers Möglichkeiten sind grenzenlos.“

James war bislang der einzige 18-Jährige, der 30 oder mehr Punkte in einem NBA-Spiel erzielt hatte. Am 14. Dezember 2003 kam er gegen Boston auf 37 Punkte, damals war er fünf Tage älter als Flagg nun. Zwei Wochen zuvor hatte er mit 33 Zählern gegen Memphis erstmals die 30-Punkte-Marke geknackt.

Einen Tag vor seinem Rekordspiel war Flagg auf jenen James getroffen. Der „ewige Lebron“, der Ende Dezember 41 Jahre alt wird, gewann mit den Lakers 129:119 gegen Dallas, erzielte wie der rund 22 Jahre jüngere Flagg 13 Punkte. James zieht sich in L.A. immer mehr ins zweite Glied zurück, für ihn übernimmt wie am Freitag Luka Doncic (35 Punkte) die Hauptrolle.