NBA: Karrierebestwert! Hartenstein macht Schröder nass

SID 08.11.2025 • 07:27 Uhr Isaiah Hartenstein liefert ausgerechnet im Duell gegen Dennis Schröder das beste Spiel seiner Karriere und führt OKC zum Sieg.

Basketball-Profi Isaiah Hartenstein hat ausgerechnet im Duell mit Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder das beste NBA-Spiel seiner Karriere abgeliefert. Der deutsche Center führte Meister Oklahoma City Thunder mit seinem Karrierebestwert von 33 Punkten zum ungefährdeten 132:101 bei Schröders Sacramento Kings - und damit auch zu einem erfolgreichen Auftakt im NBA Cup.

„Wir haben nur den Ball bewegt, sie haben mir einfache Würfe ermöglicht“, sagte Hartenstein, der damit noch vor Superstar Shai Gilgeous-Alexander (30 Punkte) Topscorer seines Teams war, mit starken 19 Rebounds ein Double-Double auflegte - und sich nach dem Post-Match-Interview mit einer Wasserdusche von seinen Mitspielern feiern ließ: „Meine Teamkollegen haben mir das Leben leicht gemacht“, so der 27-Jährige.

Hartenstein toppt Bestwert deutlich

Hartenstein toppte seinen bisherigen Bestwert aus dem März 2025 um neun Punkte, seinen Rebound-Rekord (20) verpasste er nur knapp. Der Big Man der Thunder traf überragende 14 seiner 17 Versuche aus dem Feld (82,4 Prozent). Zwei Tage nach der ersten Saisonniederlage fand Oklahoma durch den Sieg zurück in die Erfolgsspur und führt die Western Conference weiter überlegen mit einer Bilanz von 9:1 Siegen an.

Auf der Gegenseite erwischte Schröder einen Abend zum Vergessen. Der Welt- und Europameister kam in 25 Minuten Spielzeit lediglich auf zwei Punkte von der Freiwurflinie, hinzu kamen zwei Rebounds und acht Assists. Aus dem Feld traf Schröder keinen seiner zehn Versuche.

Wagner feiert Sieg mit Orlando

Deutlich besser lief es für Nationalmannschaftskollege Franz Wagner, der mit Orlando Magic einen 123:110-Sieg gegen die Boston Celtics feierte. Wagner war mit 27 Punkten, sechs Rebounds und sechs Assists Topscorer der Magic, auch Tristan da Silva kam auf elf Punkte. Bei den Celtics reichten 32 Zähler von Jaylen Brown nicht.