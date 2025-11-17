Spurs-Schock! Zwangspause für Wembanyama

SID 17.11.2025 • 23:21 Uhr Der französische Basketball-Star Victor Wembanyama wird den San Antonio Spurs wohl länger fehlen.

Basketball-Star Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs muss in der NBA eine Zwangspause einlegen. Wie die Texaner bekannt gaben, zog sich der 21-Jährige bei der 108:109-Niederlage seines Teams am Freitag gegen die Golden State Warriors eine Zerrung in der linken Wade zu.

Angaben zur Ausfalldauer machte die Franchise nicht, ESPN-Informationen zufolge soll der Franzose den Spurs aber „für einige Wochen“ fehlen.

NBA: Wembanyama mit Bestwerten

Wembanyama, der bereits am Sonntag beim 123:110-Sieg der Spurs gegen die Sacramento Kings mit Dennis Schröder gefehlt hatte, erreicht in seiner dritten NBA-Saison bislang durchschnittliche Karrierebestwerte in den Kategorien Punkte (26,2), Rebounds (12,9) und Assists (4,0) pro Spiel. Zudem führt das Ausnahmetalent die Liga in Blocks pro Begegnung (3,6) an.