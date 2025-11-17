Nächste Verletzung! NBA-Superstar vom Pech verfolgt

SPORT1 17.11.2025 • 22:17 Uhr Ja Morant steht den Memphis Grizzlies erneut nicht zur Verfügung. Es ist das nächste Kapitel einer Saison, die für den NBA-Star alles andere als rund läuft.

Die Memphis Grizzlies müssen mindestens zwei Wochen ohne Starspieler Ja Morant auskommen. Das teilte die NBA-Franchise am Montag mit.

Der zweimalige All-Star hatte sich zuletzt bei der 101:117-Pleite in Cleveland im ersten Viertel eine Waden­zerrung zugezogen. Nach nur sechs Minuten, in denen er sieben Punkte erzielt hatte, humpelte der Point Guard vom Parkett.

Schon das vorherige Duell gegen Boston hatte Morant wegen eines gereizten rechten Sprunggelenks verpasst.

Memphis in der Ergebniskrise

Der Zeitpunkt des erneuten Ausfalls ist fatal: Die Grizzlies weisen eine Serie von vier Niederlagen vor und verloren acht der vergangenen neun Partien. Vor dem Spiel bei den San Antonio Spurs rangiert Memphis mit einer 3-10-Bilanz weit unten im Westen.

Bislang konnte Morant seinem Team aber nicht wirklich weiterhelfen. Seine Einsatzzeit liegt durchschnittlich bei nur 28,8 Minuten, gleichzeitig produzierte er 3,8 Turnover pro Spiel - persönlicher Negativrekord.

Immer wieder Wirbel um Morant

Zudem war der 26-Jährige nach der Niederlage gegen die Los Angeles Lakers Ende Oktober mit Coach Tuomas Iisalo aneinandergeraten. Die Franchise hatte Morant daraufhin wegen vereinsschädigenden Verhaltens suspendiert.