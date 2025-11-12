Schlechter geht's nicht: Schröder erlebt Desaster

SPORT1 12.11.2025 • 07:54 Uhr Dennis Schröder erlebt gegen die Denver Nuggets ein Spiel zum Vergessen. Dem DBB-Kapitän gelingt kein einziger Punkt. Isaiah Hartenstein und OKC siegen derweil erneut.

Dennis Schröder hat in der NBA einen bitteren Abend erlebt. Bei der 108:122-Niederlage der Sacramento Kings gegen die Denver Nuggets blieb der Kapitän der deutschen Welt-und Europameister in 21 Minuten ohne Punkte und Rebounds. Schröder traf keinen seiner drei Würfe, zudem streute der 32-Jährige drei Turnover ein.

Es war die dritte klare Pleite für die Kings nacheinander. Top-Scorer für Denver war Superstar Nikola Jokic mit 35 Zählern und 15 Rebounds. Mit acht Siegen und zwei Niederlagen gehören die Nuggets im Westen weiter zur Spitze.

Schon am 2. Juni 2021 war Schröder, damals im Trikot der Los Angeles Lakers, ohne Punkte geblieben. Damals unterlag der Point Guard mit den Kaliforniern in den Playoffs bei den Phoenix Suns mit 85:115, Schröder traf in 26 Minuten keinen seiner Würfe.

Hartenstein und OKC siegen weiter

Basketball-Profi Isaiah Hartenstein hat derweil mit Meister Oklahoma City Thunder den nächsten Sieg in der NBA eingefahren. Der Titelverteidiger fertigte die Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry in der Nacht zum Mittwoch mit 126:102 ab. Mit elf Erfolgen und einer Niederlage ist OKC weiterhin das beste Team der Liga.

Hartenstein kam in 20 Minuten Spielzeit auf acht Punkte und sieben Rebounds, bester Werfer war einmal mehr MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 28 Punkten. Auch Chet Holmgren, der seine neun Versuche aus dem Feld allesamt traf, glänzte mit 23 Zählern. Bei den Warriors erwischte Curry, der zuvor drei Spiele krankheitsbedingt verpasst hatte, mit elf Punkten einen schwachen Abend.

Der deutsche Center Ariel Hukporti kam beim 133:120-Sieg der New York Knicks gegen die Memphis Grizzlies nicht zum Einsatz.

