NBA-Coach entlassen! Pelicans-Boss erklärt "schwierige Entscheidung"

SPORT1 15.11.2025 • 16:39 Uhr Die New Orleans Pelicans feuern Coach Willie Green nach einem Fehlstart samt Negativrekord. James Borrego übernimmt vorerst.

Die New Orleans Pelicans haben Head Coach Willie Green entlassen. Nach nur zwei Siegen bei zehn Niederlagen zog das Front Office die Reißleine.

Besonders ernüchternd: der 0:6-Auftakt, drei Pleiten mit mindestens 30 Punkten Differenz und jeweils mehr als 120 gegnerische Zähler in den ersten fünf Partien - Negativrekorde laut ESPN Research. Seit Saisonbeginn 2024/25 weist New Orleans die drittschlechteste Bilanz der gesamten NBA auf.

Pelicans-Boss: „Schwierige Entscheidung“

„Nach sorgfältiger Analyse haben wir die harte Entscheidung getroffen, den Head Coach zu wechseln“, erklärte Pelicans-Boss Joe Dumars in einem Statement: „Ich schätze Willie Green menschlich und fachlich sehr und danke ihm für seine Arbeit. Wir wünschen ihm und seiner Familie nur das Beste.“

Green war seit 2021 im Amt und beendete seine fünfjährige Amtszeit mit einer Bilanz von 150:190. Sein Höhepunkt: 49 Siege in der vergangenen Spielzeit, ehe das Team in der ersten Playoff-Runde gegen Oklahoma City sang- und klanglos ausschied.

Verletzungspech um Zion Williamson & Co.

Die sportliche Talfahrt hängt eng mit dem Verletzten-Lazarett zusammen. Superstar Zion Williamson verpasste diese Saison wegen einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung bereits sieben Partien.

Auch Neuzugang Jordan Poole (linker Oberschenkel) sowie Point Guard Dejounte Murray (Achillessehnenriss) fehlten zuletzt.

Borrego übernimmt interimsweise

Assistant-Coach James Borrego steigt vorerst zum Chef auf. Der frühere Charlotte-Coach war im Sommer Kandidat in Los Angeles und Cleveland und schlug Angebote der Knicks und Nuggets als Lead-Assistant aus, um in New Orleans zu bleiben.

Die Franchise steht unter Zugzwang: Durch Trades haben die Pelicans derzeit keinen Erstrundenpick im Draft 2026.