NBA: LeBron James vor Comeback

SPORT1 13.11.2025 • 10:13 Uhr LeBron James trainiert nach einer hartnäckigen Verletzung erstmals mit der Lakers-Reserve. Coach J.J. Redick gibt sich optimistisch.

LeBron James rückt seinem NBA-Comeback bei den Los Angeles Lakers spürbar näher.

Der 40-Jährige absolvierte am Mittwoch laut ESPN erstmals in dieser Saison eine komplette Einheit mit dem G-League-Team South Bay Lakers.

Eine hartnäckige Verletzung des Ischiasnervs auf der rechten Seite hatte ihn wochenlang ausgebremst.

Redick lobt den Superstar

Head Coach J.J. Redick verriet vor der jüngsten Lakers-Niederlage gegen die Oklahoma City Thunder: „Er konnte das komplette Training bestreiten und arbeitete anschließend bei etwa 12 bis 15 Ballbesitz-Phasen mit.“

LeBron geht in sein 23. NBA-Jahr, sobald das medizinische Team grünes Licht gibt.