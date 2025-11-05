NBA: Niederlage für Wagner und Orlando

Basketball-Star Franz Wagner hat mit Orlando Magic nach dem jüngsten Aufschwung in der NBA wieder einen Rückschlag kassiert.
Wagner bei Pleite ohne Dreier
Bei den Atlanta Hawks verlor das Team des Welt-und Europameisters in der Nacht zum Mittwoch mit 112:127. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge gab es nun die insgesamt fünfte Niederlage im achten Saisonspiel.
Wagner miserabel von der Dreierlinie
Wagner kam auf 18 Punkte und sechs Rebounds, Co-Star Paolo Banchero legte 22 Punkte und elf Rebounds auf. Das Duo hatte jedoch Probleme mit seinem Wurf, beide trafen keinen ihrer Dreier.
Stark von der Dreierlinie präsentierte sich Tristan da Silva. Der Münchner verwandelte vier von fünf Versuchen und erzielte von der Bank insgesamt 20 Punkte.
Bane wirft Gegenspieler Ball gegen den Kopf
Orlando verlor indessen im dritten Viertel Neuzugang Desmond Bane. Der Shooting Guard foulte Gegenspieler Onyeka Okongwu und warf ihm den Ball an den Kopf.
Dafür kassierte der 27-Jährige ein Flagrant Foul sowie ein technisches Foul, womit die Partie für ihn vorzeitig beendet war.