NBA: Niederlage für Wagner und Orlando

SID 05.11.2025 • 06:00 Uhr Bei den Atlanta Hawks kassiert das Team des Deutschen, die Orlando Magic, die fünfte Pleite im achten Saisonspiel.

Basketball-Star Franz Wagner hat mit Orlando Magic nach dem jüngsten Aufschwung in der NBA wieder einen Rückschlag kassiert.

Bei den Atlanta Hawks verlor das Team des Welt-und Europameisters in der Nacht zum Mittwoch mit 112:127. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge gab es nun die insgesamt fünfte Niederlage im achten Saisonspiel.

Wagner miserabel von der Dreierlinie

Wagner kam auf 18 Punkte und sechs Rebounds, Co-Star Paolo Banchero legte 22 Punkte und elf Rebounds auf. Das Duo hatte jedoch Probleme mit seinem Wurf, beide trafen keinen ihrer Dreier.

Stark von der Dreierlinie präsentierte sich Tristan da Silva. Der Münchner verwandelte vier von fünf Versuchen und erzielte von der Bank insgesamt 20 Punkte.

Bane wirft Gegenspieler Ball gegen den Kopf

Orlando verlor indessen im dritten Viertel Neuzugang Desmond Bane. Der Shooting Guard foulte Gegenspieler Onyeka Okongwu und warf ihm den Ball an den Kopf.