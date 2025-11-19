LeBron stellt NBA-Rekord auf

SID 19.11.2025 • 07:23 Uhr Nach längerer Verletzungspause kehrt LeBron James auf den Court zurück - und stellt dabei einen NBA-Rekord auf.

Basketball-Superstar LeBron James hat sein mit Spannung erwartetes Saisondebüt in der NBA gegeben - und einen weiteren Rekord aufgestellt. Beim 140:126-Sieg gegen Utah Jazz meldete sich der 40-Jährige nach längerer Verletzungspause zurück, wobei er gleich zur Starting Five gehörte. Durch seinen Einsatz stand James als erster Spieler der Geschichte in 23 Spielzeiten auf dem Court. Damit übertraf er Vince Carter (22).

James hatte die ersten 14 Saisonspiele wegen Ischiasschmerzen verpasst. Erst am vergangenen Montag war der „King“ ins Training bei den Lakers zurückgekehrt, nachdem er in der Vorwoche beim G-League-Team South Bay Lakers an seinem Comeback gearbeitet hatte. Bei seinem ersten Auftritt gegen Utah legte James in 30 Minuten elf Punkte und zwölf Assists auf.

Doncic freut sich über LeBron-Rückkehr

„Es ist toll“, sagte Lakers-Star Luka Doncic: „Es ist lange her, seitdem er Basketball gespielt hat. Für das erste Spiel sah das ausgezeichnet aus. Er wird weiter in seinen Rhythmus finden und uns sehr helfen.“

In seiner 23. Saison seit seinem NBA-Debüt im Jahr 2003 möchte James idealerweise noch einmal um einen Titel mitspielen, der Kader dürfte dafür jedoch zu dünn sein. Sein Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. Noch ist unklar, ob er dann im Alter von 41 Jahren seine Karriere beendet, bei den Lakers bleibt oder vielleicht sogar einen Wechsel anstrebt.