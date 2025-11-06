NBA: Schröder dreht gegen Ex-Team auf - OKC verliert erstmals

SID 06.11.2025 • 07:17 Uhr Während Dennis Schröder gegen sein ehemaliges Team auftrumpft, platzt für Isaiah Hartenstein der Traum vom Startrekord.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings den dritten Sieg in der noch jungen NBA-Saison eingefahren. Der Welt- und Europameister besiegte mit seinem Team die Golden State Warriors mit 121:116. Nach sieben Saisonspielen liegen die Kings bei einer Bilanz von 3:5 Siegen.

Beim Wiedersehen mit seinem ehemaligen Team erzielte Schröder 18 Punkte und kam auf je sieben Assists und Rebounds.

Die Kings profitierten am Ende auch vom Fehlen eines prominenten Trios bei den Warriors: Stephen Curry fehlte erneut krankheitsbedingt, auch Jimmy Butler (Rücken) und Draymond Green kamen nicht zum Einsatz.

NBA: Traum vom Startrekord platzt

Für Isaiah Hartenstein und Meister Oklahoma City Thunder endete dagegen eine stolze Serie: Das 119:121 bei den Portland Trail Blazers bedeutete für den Titelverteidiger nach zuvor acht Siegen die erste Niederlage der Saison.

Hartenstein kam auf zehn Punkte und elf Rebounds, bester Werfer war einmal mehr Oklahomas Starspieler Shai Gilgeous-Alexander mit 35 Zählern.

Mit OKC verlor damit auch das letzte NBA-Team seine weiße Weste. Der Traum vom Startrekord, den 2015 die legendären Warriors mit 24 Siegen aufgestellt hatten, ist geplatzt.

Doncic führt Lakers zum siebten Sieg

Oklahoma dicht auf den Fersen sind in der Western Conference die Los Angeles Lakers. Angeführt vom überragenden Luka Doncic (35 Punkte, 13 Assists, 9 Rebounds) fuhren sie beim 118:116 gegen die San Antonio Spurs ihren siebten Saisonsieg ein.

Die New York Knicks feierten beim 137:114 gegen die Minnesota Timberwolves unterdessen ihren dritten Sieg in Folge.