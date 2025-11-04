NBA: Glückloser Schröder kassiert Pleite - Freude bei den Lakers

SID 04.11.2025 • 06:47 Uhr Der glücklose Dennis Schröder muss sich mit den Kings den Nuggets um Superstar Nikola Jokic geschlagen geben. Die Lakers feiern indes einen Sieg.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings die nächste Niederlage in der NBA kassiert. Der Welt- und Europameister verlor mit seinem Team bei den Denver Nuggets um den dreimaligen MVP Nikola Jokic mit 124:130. Nach sieben Saisonspielen liegen die Kings bei einer Bilanz von 2:5 Siegen.

Schröder kam auf 18 Punkte, vier Rebounds und neun Assists. Der Braunschweiger traf weniger als die Hälfte seiner Würfe, seine fünf Dreierversuche verfehlten allesamt ihr Ziel. Sieben Spieler der Kings trafen zweistellig, am erfolgreichsten war Russell Westbrook, der gegen sein Ex-Team 26 Punkte erzielte.

Die Nuggets blieben davon unbeeindruckt, zurück lagen sie nie. Jokic war mit 34 Zählern, sieben Rebounds und 14 Assists der Mann des Spiels. In jedem der sechs Saisonspiele gelang dem Serben mindestens ein Double-Double.

Lakers siegen ohne Doncic

Die New York Knicks feierten beim 119:102 gegen die Washington Wizards den zweiten Sieg in Folge. Die Franchise aus dem Big Apple schob sich mit dem vierten Erfolg auf Rang fünf der Eastern Conference vor. Ariel Hukporti holte in vier Minuten Einsatzzeit vier Rebounds. Karl-Anthony Towns überragte mit 33 Punkten.

Für den verletzten Maximilian Kleber kam das Spiel seiner Los Angeles Lakers bei den Portland Trail Blazers noch zu früh. Die Kalifornier gewannen mit 123:115 - und das ohne den zuletzt herausragenden Luka Doncic.

Der Slowene erhielt eine Pause, nachdem er in den vergangenen beiden Spielen jeweils fast 40 Minuten auf dem Parkett gestanden hatte. In die Bresche sprangen Deandre Ayton (29 Punkte), Rui Hachimura (28) und Nick Smith Jr. (25).

Morant zurück bei den Grizzlies

Nach seiner Suspendierung kehrte Ja Morant, Topstar der Memphis Grizzlies, wieder zurück. Die 106:114-Niederlage gegen die Detroit Pistons konnte aber auch er nicht verhindern. Morant, der vom einstigen Bonner Erfolgstrainer Tuomas Iisalo nach einem heftigen Wortgefecht für ein Spiel aus dem Kader gestrichen wurde, kam auf 18 Punkte und zehn Assists.