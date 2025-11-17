NBA: Serie von Wagner und da Silva gestoppt

SID 17.11.2025 • 06:04 Uhr Orlando verliert trotz einer Saisonbestleistung von Wagner. Dennis Schröder kassiert die nächste Pleite.

Die Siegesserie der deutschen Basketball-Nationalspieler Franz Wagner und Tristan da Silva mit den Orlando Magic ist erst einmal gestoppt.

Trotz einer Saisonbestleistung von Welt-und Europameister Wagner mit 29 Punkten verloren die Magic bei den Houston Rockets mit 113:117 nach Verlängerung. Für Orlando war es nach zuletzt drei Erfolgen in Serie die siebte Niederlage in dieser NBA-Saison.

Da Silva, der für den verletzten US-Star Paolo Banchero erneut in die Startformation gerückt war, kam in einer umkämpften und spannenden Partie auf 13 Zähler. Bester Werfer bei den Rockets war der 37 Jahre alte Kevin Durant mit 35 Punkten.

Alperen Sengun, der mit einem Wurf 0,2 Sekunden vor der Schlusssirene die Verlängerung erzwang, kam auf 30. Die Magic sind nun mit einer ausgeglichenen Bilanz Elfter der Eastern Conference, die Rockets (9-3) liegen im Westen auf Rang drei.

Schröder glänzt bei Pleite

Bei Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder läuft es mit den Sacramento Kings weiter so gar nicht nach Wunsch. Der 32-Jährige verlor mit seinem Team bei den San Antonio Spurs mit 110:123.

Schröder, der zum zweiten Mal in dieser Saison nur von der Bank kam, konnte mit 22 Punkten die sechste Niederlage der Kings in Folge auch nicht abwenden. Bester Werfer bei Sacramento war DeMar DeRozan (27).