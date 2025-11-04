NBA-Star tobt nach bitterer Pleite

SPORT1 04.11.2025 • 14:15 Uhr Die Boston Celtics verlieren knapp gegen die Utah Jazz. Celtics-Star Jaylen Brown legt 36 Punkte auf und attackiert nach der erneuten Pleite die Schiedsrichter.

Die Boston Celtics haben in eigener Halle eine bittere 103:105-Niederlage gegen die Utah Jazz kassiert - und Jaylen Brown machte die Referees dafür verantwortlich.

44 Sekunden vor Schluss führten die Celtics noch 102:101, als der Forward an der Dreierlinie von Rookie-Guard Keyonte George verteidigt wurde. George rutschte aus, Brown stolperte über dessen Beine, verlor den Ball, Utahs Walter Clayton Jr. startete den Fastbreak und servierte Lauri Markkanen per Alley-oop zur Jazz-Führung.

„So ein Fehler darf den Referees in dieser Phase nicht passieren“, wütete Brown anschließend. „Viertes Viertel, weniger als eine Minute, und die Schiedsrichter pfeifen den verdammten Kontakt nicht - das kostet uns das Spiel. Unakzeptabel! Wir haben hart gekämpft und dass so etwas die Partie entscheidet, ist schwer hinzunehmen.“

Schiedsrichter verteidigt Entscheidung

Hauptschiedsrichter Kevin Scott sah die Situation anders. Nach der Partie erklärte er: „Wir haben live beobachtet, wie George zuerst ausrutschte. Brown verlor den Ball, bevor es irgendeinen Kontakt gab.“

Die Celtics glichen zwar im nächsten Angriff aus, als Center Neemias Queta einen von zwei Freiwürfen versenkte, doch Utah schlug zurück. Big Man Jusuf Nurkic traf bei noch einer Sekunde auf der Uhr einen schwierigen Wurf - der Gamewinner.