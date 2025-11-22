NBA-Superstar kündigt Karriereende an

SPORT1 22.11.2025 • 22:08 Uhr Chris Paul kündigt sein Karriereende an. Der 40-Jährige gehört zu den größten Spielern der vergangenen 20 Jahre.

Chris Paul hat seine Rücktrittspläne bestätigt: Der Point Guard der LA Clippers will nach seiner 21. NBA-Saison die Sneaker an den Nagel hängen.

„Was für eine Reise … noch so viel bleibt … Dankbar für dieses letzte Jahr!“, schrieb der 40-Jährige am Samstag in den sozialen Medien. Laut ESPN informierte der zwölfmalige All-Star das Team über seine Entscheidung.

Paul wurde 2005 zum Rookie of the Year gewählt, stand elfmal im All-NBA-Team und neunmal im All-Defensive-Team. Er gehört zu den 75 Greatest Players der Liga und führt aktuell die Assist-Statistik aller Aktiven an.