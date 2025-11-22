Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NBA
NBA
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
NBA>

NBA-Superstar kündigt Karriereende an

NBA-Superstar kündigt Karriereende an

Chris Paul kündigt sein Karriereende an. Der 40-Jährige gehört zu den größten Spielern der vergangenen 20 Jahre.
Chris Paul im Dress der Clippers
© IMAGO/ZUMA Press Wire
SPORT1
Chris Paul kündigt sein Karriereende an. Der 40-Jährige gehört zu den größten Spielern der vergangenen 20 Jahre.

Chris Paul hat seine Rücktrittspläne bestätigt: Der Point Guard der LA Clippers will nach seiner 21. NBA-Saison die Sneaker an den Nagel hängen.

„Was für eine Reise … noch so viel bleibt … Dankbar für dieses letzte Jahr!“, schrieb der 40-Jährige am Samstag in den sozialen Medien. Laut ESPN informierte der zwölfmalige All-Star das Team über seine Entscheidung.

Paul wurde 2005 zum Rookie of the Year gewählt, stand elfmal im All-NBA-Team und neunmal im All-Defensive-Team. Er gehört zu den 75 Greatest Players der Liga und führt aktuell die Assist-Statistik aller Aktiven an.

Wenn die Clippers heute bei den Charlotte Hornets gastieren, kehrt der „Point God“ noch einmal in seine Heimat North Carolina zurück - ehe seine sichere Aufnahme in die Hall of Fame nur noch Formsache sein dürfte.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite