NBA: Verletzungs-Schock! So steht es um Curry

Der Schockmoment kam in den Schlusssekunden: NBA-Superstar Stephen Curry humpelte vom Parkett, die Golden State Warriors verloren 100:104 gegen die Houston Rockets - und plötzlich stand die Saison des zweimaligen MVP auf der Kippe.
Nach Schock: So geht es Curry
Inzwischen gibt es jedoch vorsichtige Entwarnung. Laut übereinstimmenden Berichten von US-Insidern Shams Charania und Anthony Slater handelt es sich „nur“ um eine Prellung des rechten Quadrizeps.
NBA: So steht es um Steph Curry
Der Point Guard soll voraussichtlich in rund einer Woche zurückkehren, abhängig davon, wie schnell die Behandlung anschlägt.
„Als ich hörte, dass es der Oberschenkel ist, war ich ehrlich gesagt erleichtert“, erklärte Coach Steve Kerr nach der Partie. „Besser als ein Knöchel oder ein Knie.“
Curry hatte im vierten Viertel mehrere unglückliche Zusammenstöße: Erst versuchte er, gegen Rockets-Rookie Amen Thompson ein Offensivfoul zu ziehen und kassierte dabei einen Ellbogentreffer. Kurz darauf pflügte er selbst beim aggressiven Drive zum Korb in den Verteidiger - Offensivfoul, trotz Coaches Challenge.
Danach bewegte er sich sichtbar angeschlagen, ehe Cheftrainer Steve Kerr ihn nach Rücksprache mit Rick Celebrini vom medizinischen Staff 35 Sekunden vor Schluss aus dem Spiel nahm.
Golden State Warriors mit Problemen
Das Timing der Verletzung könnte unangenehmer kaum sein. Nach furiosem 4:1-Start steht Golden State nun bei einer ausgeglichenen 10:10-Bilanz.
Die nächste Aufgabe wartet bereits am Samstag gegen die New Orleans Pelicans, gefolgt vom Duell mit den Oklahoma City Thunder. Ob Curry bis dahin einsatzbereit ist, bleibt fraglich - die medizinische Abteilung will kein Risiko eingehen.