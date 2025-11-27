NBA: Verletzungs-Schock! So steht es um Curry

SPORT1 27.11.2025 • 21:13 Uhr Die Golden State Warriors verlieren gegen die Houston Rockets nicht nur das Spiel, sondern auch Top-Star Steph Curry.

Der Schockmoment kam in den Schlusssekunden: NBA-Superstar Stephen Curry humpelte vom Parkett, die Golden State Warriors verloren 100:104 gegen die Houston Rockets - und plötzlich stand die Saison des zweimaligen MVP auf der Kippe.

Inzwischen gibt es jedoch vorsichtige Entwarnung. Laut übereinstimmenden Berichten von US-Insidern Shams Charania und Anthony Slater handelt es sich „nur“ um eine Prellung des rechten Quadrizeps.

NBA: So steht es um Steph Curry

Der Point Guard soll voraussichtlich in rund einer Woche zurückkehren, abhängig davon, wie schnell die Behandlung anschlägt.

„Als ich hörte, dass es der Oberschenkel ist, war ich ehrlich gesagt erleichtert“, erklärte Coach Steve Kerr nach der Partie. „Besser als ein Knöchel oder ein Knie.“

Curry hatte im vierten Viertel mehrere unglückliche Zusammenstöße: Erst versuchte er, gegen Rockets-Rookie Amen Thompson ein Offensivfoul zu ziehen und kassierte dabei einen Ellbogentreffer. Kurz darauf pflügte er selbst beim aggressiven Drive zum Korb in den Verteidiger - Offensivfoul, trotz Coaches Challenge.

Danach bewegte er sich sichtbar angeschlagen, ehe Cheftrainer Steve Kerr ihn nach Rücksprache mit Rick Celebrini vom medizinischen Staff 35 Sekunden vor Schluss aus dem Spiel nahm.

Golden State Warriors mit Problemen

Das Timing der Verletzung könnte unangenehmer kaum sein. Nach furiosem 4:1-Start steht Golden State nun bei einer ausgeglichenen 10:10-Bilanz.