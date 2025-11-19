NBA: Franz Wagner gewinnt mit Orlando Magic Duell gegen Steph Curry

SID 19.11.2025 • 06:44 Uhr Franz Wagner kehrt mit den Orlando Magic gegen Superstar Seph Curry in die Erfolgsspur zurück.

Basketball-Star Franz Wagner ist in der NBA mit Orlando Magic in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen Superstar Stephen Curry und die Golden State Warriors gewann das Team des deutschen Welt-und Europameisters in der Nacht zum Mittwoch mit 121:113. Wagner legte 18 Punkte und acht Rebounds auf, Tristan da Silva kam auf 15 Zähler.

In Abwesenheit von Wagners Co-Star Paolo Banchero, der wegen einer Leistenzerrung das dritte Spiel in Serie verpasste, war Desmond Bane mit 23 Punkten bester Werfer Orlandos. Bei den Warriors reichten 34 Zähler von Curry und weitere 33 von Jimmy Butler letztlich nicht.

Magic mit positiver Bilanz