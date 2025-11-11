NBA: Wagner legt Buzzer Beater zum Sieg auf

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat mit der Orlando Magic in der NBA einen emotionalen Sieg gefeiert. Die Franchise aus Florida gewann nach einem Buzzer Beater mit 115:112 gegen die Portland Trail Blazers.
Wagner legt Gamewinner auf
Der Welt- und Europameister Wagner legte den entscheidenden Dreier durch Desmond Bane mit Ablauf der Uhr auf, anschließend gab es kein Halten mehr.
Insgesamt kam Wagner auf 19 Punkte und sechs Assists, der 24-jährige Berliner sicherte zudem neun Rebounds. Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva erzielte zwei Zähler.
Für Orlando war es der fünfte Sieg nach elf Saisonspielen, nach einem durchwachsenen Start in die neue Spielzeit liegen Wagner und Co. auf Rang elf der Eastern Conference.
Doncic glänzt bei Lakers-Sieg
Die Los Angeles Lakers konnten sich abermals auf Superstar Luka Doncic verlassen. Der Slowene verbuchte beim 121:111 bei den Charlotte Hornets 38 Punkte, dazu gelangen ihm sechs Assists und sieben Rebounds.
Mit acht Siegen und drei Niederlagen belegen die Kalifornier den vierten Platz im Westen. Maximilian Kleber, der nach längerer Verletzungspause im letzten Spiel sein Comeback gegeben hatte, kam nicht zum Einsatz.
Wemby dominiert Bulls im Schlussviertel
Erneut stark war Victor Wembanyama. Der Franzose steuerte beim 121:117 seiner San Antonio Spurs gegen die Chicago Bulls 38 Punkte, zwölf Rebounds und fünf Assists bei - 18 Zähler dabei im Schlussviertel.
Mit acht Siegen bei zwei Pleiten sind die Spurs erster Verfolger von Meister Oklahoma City Thunder um Isaiah Hartenstein (10:1). Den Osten führen die Detroit Pistons an, die 137:135 nach Verlängerung gegen die Washington Wizards gewannen und den siebten Sieg in Serie feierten.