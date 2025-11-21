Newsticker
Deutsche NBA-Stars brillieren - mit einer Ausnahme

Während Franz Wagner und Tristan da Silva mit Orlando im Aufwind sind, steckt Dennis Schröder mit den Kings tief in der Krise.
© AFP/GETTY IMAGES /SID/Alex Slitz
SID
Auch dank der glänzend aufgelegten deutschen Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva haben die Orlando Magic in der NBA souverän den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Das Team besiegte die Los Angeles Clippers deutlich mit 129:101. Wagner kam auf 20 Punkte, da Silva steuerte 17 Punkte bei.

Damit waren die beiden Deutschen hinter Jalen Suggs (23 Punkte) die besten Werfer ihres Teams. Wagner, der mit der deutschen Nationalmannschaft 2023 bereits den WM-Titel gewonnen hatte, kam zudem auf drei Assists und sechs Rebounds, da Silva verbuchte einen Assist und acht Rebounds.

Orlando setzte seinen Positivtrend fort und feierte den fünften Sieg in den zurückliegenden sechs Spielen. In der Tabelle liegt das Team im Mittelfeld der Eastern Conference.

Desaster für Schröder

Nichts zu holen gab es hingegen erneut für Dennis Schröder und die Sacramento Kings - stattdessen weitet sich die Krise des Klubs immer weiter aus. Die Kings mussten beim 96:137 gegen die Memphis Grizzlies eine herbe Klatsche einstecken, der auch Welt- und Europameister Schröder nichts entgegenzusetzen hatte.

Der 32-Jährige kam von der Bank und traf keinen seiner acht Versuche aus dem Spiel heraus. Am Ende standen für Schröder lediglich drei Punkte zu Buche, sein Team liegt im Westen auf dem vorletzten Platz.

