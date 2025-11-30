NBA: Zwangspause für Hartenstein

SID 30.11.2025 • 09:02 Uhr Der Deutsche zog sich eine Zerrung in der rechten Wade zu.

Isaiah Hartenstein muss in der Basketball-Profiliga NBA eine verletzungsbedingte Pause einlegen. Wie Titelverteidiger Oklahoma City Thunder bekannt gab, fällt der Deutsche wegen einer Muskelzerrung in der rechten Wade aus. Laut OKC wird Hartenstein, der bereits am Freitag (Ortszeit) den 123:119-Sieg gegen die Phoenix Suns verpasst hatte, damit "mindestens zehn bis 14 Tage" fehlen.