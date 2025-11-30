Newsticker
NBA: Zwangspause für Hartenstein

Der Deutsche zog sich eine Zerrung in der rechten Wade zu.
Verletzungsbedingte Pause für Hartenstein
© AFP/GETTY IMAGES/SID/MATTHEW STOCKMAN
SID
Isaiah Hartenstein muss in der Basketball-Profiliga NBA eine verletzungsbedingte Pause einlegen. Wie Titelverteidiger Oklahoma City Thunder bekannt gab, fällt der Deutsche wegen einer Muskelzerrung in der rechten Wade aus. Laut OKC wird Hartenstein, der bereits am Freitag (Ortszeit) den 123:119-Sieg gegen die Phoenix Suns verpasst hatte, damit "mindestens zehn bis 14 Tage" fehlen.

Oklahoma City steht nach 20 Spielen bei einer Bilanz von 19:1 Siegen, der Champion ist schon wieder in meisterlicher Verfassung. Hartenstein hatte bis zu seiner Verletzung einen überzeugenden Saisonstart hingelegt. In dieser Spielzeit erzielte der frühere Nationalspieler, der in Zukunft wieder für Deutschland spielen will, bislang im Durchschnitt 12,2 Punkte, 10,7 Rebounds und 3,4 Assists pro Partie.

