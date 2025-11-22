"Perfekter" Hartenstein: OKC rollt auch über Utah hinweg

SID 22.11.2025 • 07:01 Uhr Der Titelverteidiger demontiert die Jazz trotz eines schwachen ersten Viertels.

An einem Abend ohne Fehlwurf aus dem Feld hat NBA-Champion Isaiah Hartenstein mit Oklahoma City Thunder den nächsten Gegner in der Basketball-Profiliga demontiert. Der Titelverteidiger gewann bei Utah Jazz trotz eines schwachen ersten Viertels 144:112, es war der achte Sieg in Serie und der 16. im 17. Saisonspiel. OKC durchbrach bislang immer die 100-Punkte-Marke, die einzige Niederlage für den Meister hatte es Anfang des Monats bei den Portland Trail Blazers gesetzt.

Hartenstein traf all seine fünf Würfe aus dem Spiel heraus und kam auf zwölf Punkte, sieben Assists sowie sechs Rebounds. Lediglich an der Freiwurflinie ließ der Deutsch-Amerikaner zwei Punkte liegen. Topscorer bei OKC, das zwischenzeitlich 18 Punkte zurücklag (21:39), war der kanadische MVP Shai Gilgeous-Alexander (32).