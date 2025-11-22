Rekord! NBA-Superstar Harden holt Kobe ein

SPORT1 22.11.2025 • 22:30 Uhr James Harden liefert 55 Punkte und 10 Dreier - er stellt einen Franchise-Rekord auf und einen Ligabestwert ein.

James Harden hat für die Los Angeles Clippers Geschichte geschrieben. Beim 131:116-Erfolg über die Charlotte Hornets explodierte der 36-Jährige förmlich: 55 Punkte bei zehn verwandelten Dreiern bedeuten einen neuen Franchise-Bestwert. Die bisherigen Bestmarken von Charles Smith und Bob McAdoo lagen bei 52 Zählern.

Harden mit 27 Zählern im ersten Viertel

Harden legte los wie die Feuerwehr. Im Auftaktviertel schenkte er den Hornets 27 Punkte ein, fünfmal netzte er dabei von außen ein.

L.A. drehte einen fulminanten Start der Gastgeber - Charlotte traf sieben seiner ersten acht Würfe - in eine 14-Punkte-Führung zur Halbzeit.

Harden holt Kobe ein

Für Harden war es bereits das 25. Spiel seiner Karriere mit mindestens 50 Zählern. Laut ESPN Research zieht er damit mit Kobe Bryant auf Rang drei der ewigen NBA-Bestenliste gleich.

Die 55 Punkte bedeuten zugleich den ligaweiten Saisonhöchstwert, den er sich nun mit den MVP-Anwärtern Nikola Jokic und Shai Gilgeous-Alexander teilt. Hardens Karriere-Bestmarke bleibt bei 61 Punkten, die 55 Zählern waren die elftbeste Ausbeute seiner Laufbahn.