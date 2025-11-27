NBA: Zehnter Sieg in Serie! OKC und Hartenstein bleiben unaufhaltsam

SPORT1 27.11.2025 • 06:09 Uhr Oklahoma City Thunder und Isaiah Hartenstein sind in der NBA weiterhin nicht zu stoppen. Dennis Schröder verpasst die Partie seiner Kings.

Zehnter Sieg in Serie und ein erneut überzeugender Isaiah Hartenstein: Oklahoma City Thunder bleibt in der NBA das Maß der Dinge. Der Titelverteidiger setzte sich mit 113:105 gegen die Minnesota Timberwolves durch und legt historisch starke Zahlen auf.

Das Team um den einstigen Nationalspieler Hartenstein, der auch künftig wieder das Deutschland-Trikot überstreifen will, steht nach dem Erfolg im Rahmen des NBA Cups nun bei 18 Siegen und hat erst eine Niederlage kassiert. Einen derart starken Saisonstart haben erst fünf Mannschaften in der Historie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga hingelegt, zuletzt die Golden State Warriors 2015/16 mit 19 Siegen in Serie.

Hartenstein: „Wir brauchen solche Spiele“

„Es war eine gute Herausforderung für uns“, sagte Hartenstein, der in knapp über 28 Minuten Spielzeit insgesamt 15 Punkte und sieben Rebounds ablieferte: „Wir brauchen solche Spiele und haben es gut zuende gespielt.“ Erst in der letzten Spielminute setzte sich Oklahoma entscheidend ab.

Bester Werfer für OKC war Topstar Shai Gilgeous-Alexander mit 40 Punkten, der bis zum Spielstart aufgrund vom Krankheit fraglich gewesen war. Der Kanadier freute sich anschließend auf Thanksgiving, das an diesem Donnerstag gefeiert wird. „Ich werde reichlich essen und auftanken, dann geht es mir gut“, sagte Gilgeous-Alexander.

Während die Thunder weiter siegen, kam die Siegesserie der Detroit Pistons nach 13 erfolgreichen Partien mit einer 114:117-Niederlage gegen die Boston Celtics zum Ende.

Kings verlieren ohne Schröder

Ausgeschieden aus dem Pokalwettbewerb sind die Sacramento Kings von Dennis Schröder nach einer 100:112-Niederlage gegen die Phoenix Suns.

Weltmeister- und Europameister-Kapitän Schröder verpasste die Partie mit Hüftbeschwerden.

