NBA: Westbrook-Show reicht nicht - Kings verlieren

SID 09.12.2025 • 06:57 Uhr Russell Westbrook gelingt das 207. Triple-Double seiner Karriere. Ohne Dennis Schröder setzt es jedoch erneut eine Pleite für die Kings.

Mit dem 207. Triple-Double seiner Karriere hat Basketballstar Russell Westbrook seine Position als Nummer eins der NBA-Geschichte zwar gefestigt, mit den Sacramento Kings aber eine weitere Niederlage kassiert. Ohne Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder verlor das Team aus der kalifornischen Hauptstadt 105:116 bei Vizemeister Indiana Pacers.

Westbrook gelangen 24 Punkte, 14 Assists und zwölf Rebounds, der 37-Jährige führt die Bestenliste vor dem legendären „The Big O“ Oscar Robertson (181) und Nikola Jokic von den Denver Nuggets (175) an. Neben dem Serben gehören in LeBron James (122/5.), Luka Doncic (beide Los Angeles Lakers/84/7.), James Harden (Los Angeles Clippers/82/8.) und Domantas Sabonis (Sacramento/68/10.) vier weitere Aktive zu den Top 10.

Schröder verpasst seine sechste Partie

Welt- und Europameister Schröder fehlte erneut wegen Hüftproblemen, der Point Guard hat seit dem 24. November nicht mehr gespielt und mittlerweile sechs Partien verpasst.