NBA: Westbrook-Show reicht nicht - Kings verlieren

Mit dem 207. Triple-Double seiner Karriere hat Basketballstar Russell Westbrook seine Position als Nummer eins der NBA-Geschichte zwar gefestigt, mit den Sacramento Kings aber eine weitere Niederlage kassiert. Ohne Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder verlor das Team aus der kalifornischen Hauptstadt 105:116 bei Vizemeister Indiana Pacers.
Westbrook-Show reicht nicht zum Sieg
Westbrook gelangen 24 Punkte, 14 Assists und zwölf Rebounds, der 37-Jährige führt die Bestenliste vor dem legendären „The Big O“ Oscar Robertson (181) und Nikola Jokic von den Denver Nuggets (175) an. Neben dem Serben gehören in LeBron James (122/5.), Luka Doncic (beide Los Angeles Lakers/84/7.), James Harden (Los Angeles Clippers/82/8.) und Domantas Sabonis (Sacramento/68/10.) vier weitere Aktive zu den Top 10.
Schröder verpasst seine sechste Partie
Welt- und Europameister Schröder fehlte erneut wegen Hüftproblemen, der Point Guard hat seit dem 24. November nicht mehr gespielt und mittlerweile sechs Partien verpasst.
Sacramento führte gut fünf Minuten vor Schluss (101:100), ließ die Pacers um Topscorer Andrew Nembhard (29 Punkte) dann aber davonziehen. Die Kings sind Drittletzter im Westen, die Pacers (beide 6:18) Vorletzter im Osten.