Ausfallzeit offen: Deutscher NBA-Star wieder verletzt

SPORT1 29.12.2025 • 23:20 Uhr Isaiah Hartenstein verletzt sich gegen 76ers erneut an der linken Wade und verpasst das nächste Spiel.

Deutschlands NBA-Star Isaiah Hartenstein fällt erneut aus. Der Center der Oklahoma City Thunder verletzte sich beim Sieg gegen die Philadelphia 76ers spät im dritten Viertel an der linken Wade und fällt für das Duell mit den Atlanta Hawks aus.

Der 2,13-Meter-Mann hatte sich an dem Muskel bereits am 26. November eine Zerrung zugezogen. Er verpasste dadurch sechs Spiele und kehrte erst 17 Tage später zurück. Für die aktuelle Zwangspause nannten die Thunder keinen Zeitplan.

NBA: Hartenstein mit Double Double im Schnitt

Hartenstein hat bislang 11,2 Punkte und 10,4 Rebounds im Schnitt aufgelegt und ist damit maßgeblich daran beteiligt, dass der Titelverteidiger mit 27:5-Siegen ligaweit vorn liegt.