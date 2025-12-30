Berlin-Game? NBA-Star freut sich auf Döner

Basketball-Europameister Tristan da Silva fiebert dem „Heimspiel“ mit den Orlando Magic in Berlin entgegen - nicht nur aus familiären Gründen. „Meine Familie und viele Freunde werden kommen. Zudem freue ich schon auf einen richtigen Döner“, sagte der 24-Jährige im Interview mit der Augsburger Allgemeinen: „Abgesehen vom Wetter ist es sicherlich schön, mal wieder in Deutschland zu sein.“
NBA-Star freut sich auf Döner
Auch für seine Teamkollegen werde die Reise anlässlich des NBA-Duells mit den Memphis Grizzlies am 15. Januar in der Berliner Uber Arena „definitiv ein cooler Trip“, sagte da Silva mit Blick auf die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt: „Auch werden sie von der deutschen Kultur und Lebensweise einiges mitbekommen.“
Wagner-Brüder als große Hilfe
Diese ist zweien seiner Mitspieler bestens bekannt. Die gebürtigen Berliner Franz und Moritz Wagner sind für da Silva in den USA wichtige Bezugspersonen.
Seine erste NBA-Saison an deren Seite bestreiten zu können, sei „auf alle Fälle sehr hilfreich und eine Art Komfortzone“ gewesen, erklärte der Münchner: „Ich war beispielsweise auch im letzten Jahr zu Weihnachten bei ihnen eingeladen. Übrigens ebenso wie dieses Mal, aber da war ich schon verbucht.“