Berlin-Game? NBA-Star freut sich auf Döner

Basketball-Europameister Tristan da Silva fiebert dem „Heimspiel“ mit den Orlando Magic in Berlin entgegen - nicht nur aus familiären Gründen. „Meine Familie und viele Freunde werden kommen. Zudem freue ich schon auf einen richtigen Döner“, sagte der 24-Jährige im Interview mit der Augsburger Allgemeinen: „Abgesehen vom Wetter ist es sicherlich schön, mal wieder in Deutschland zu sein.“

Auch für seine Teamkollegen werde die Reise anlässlich des NBA-Duells mit den Memphis Grizzlies am 15. Januar in der Berliner Uber Arena „definitiv ein cooler Trip“, sagte da Silva mit Blick auf die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt: „Auch werden sie von der deutschen Kultur und Lebensweise einiges mitbekommen.“

Wagner-Brüder als große Hilfe

Diese ist zweien seiner Mitspieler bestens bekannt. Die gebürtigen Berliner Franz und Moritz Wagner sind für da Silva in den USA wichtige Bezugspersonen.