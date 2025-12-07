Harden schreibt NBA-Geschichte - Kings siegen ohne Schröder

SID 07.12.2025 • 08:25 Uhr James Harden schreibt NBA-Geschichte. Sacramento beendet ohne den weiterhin verletzten DBB-Kapitän Dennis Schröder seine Niederlagenserie.

Die Los Angeles Clippers stecken in der NBA einer Dauerkrise, ihr Altstar James Harden hatte dennoch Grund zur Freude.

Das 106:109 bei den Minnesota Timberwolves bedeutete für die Kalifornier die achte Niederlage aus den vergangenen zehn Spielen. Aber der 36-Jährige, mit 34 Punkten erfolgreichster Werfer der Partie, schob sich dank dieser Ausbeute in die Top Ten der „ewigen“ NBA-Scorerliste mit 28.303 Punkten.

NBA-Geschichte: Harden klettert in der ewigen Bestenliste

„Ich hätte nie gedacht, dass ich es auf diese Liste schaffen würde. Es ist wie ein wahr gewordener Traum. Die harte Arbeit, die ich investiert habe, zahlt sich endlich aus“, sagte Harden.

Der Guard, der in dieser Saison im Schnitt auf 26,8 Punkte kommt, verdrängte Carmelo Anthony, dicht vor ihm mit weniger als 300 Punkten Vorsprung liegt nun Shaquille O’Neal (28.596).

Die 2019 zurückgetretene deutsche Ikone Dirk Nowitzki ist Sechster (31.560), an der Spitze thront der 40 Jahre alte Lakers-Star LeBron James (42.268).

Kings gewinnen ohne Schröder

Ohne den weiterhin verletzten Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder haben die Sacramento Kings in der NBA ihre Niederlagenserie beendet.