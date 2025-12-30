Knie überstreckt: Jokic fehlt Nuggets mehrere Wochen

SID 30.12.2025 • 18:14 Uhr Der Serbe soll in vier Wochen erneut untersucht werden. Die schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich nicht.

Basketball-Star Nikola Jokic wird den Denver Nuggets wochenlang fehlen - die schlimmsten Befürchtungen haben sich nach der Verletzung des Serben aber nicht bestätigt. Der dreimalige MVP der nordamerikanischen Profiliga NBA erlitt im Spiel gegen die Miami Heat (123:147) „nur“ eine Überstreckung des linken Knies. Wie die Franchise am Dienstag mitteilte, soll Jokic in vier Wochen erneut untersucht werden.

Der Starspieler war mit Teamkollege Spencer Jones kollidiert, der ihm beim Zurücklaufen auf den Fuß getreten war. Jokic ging zu Boden, hielt sich sofort das linke Knie und kehrte nicht mehr auf das Feld zurück.