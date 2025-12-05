NBA: Nach 18 Jahren! Irre Rekord-Serie von LeBron James reißt

SPORT1 05.12.2025 • 06:25 Uhr In Toronto endet nach 18 Jahren eine Rekord-Serie von LeBron James. Die Lakers haben dennoch Grund zum Jubeln, auch weil ihr Superstar mannschaftsdienlich agiert.

Mit einem verwandelten Dreier mit der Schlusssirene hat Rui Hachimura die Los Angeles Lakers in der Basketball-Profiliga NBA zum Sieg bei den Toronto Raptors geführt. Der Japaner traf zum umjubelten 123:120 und fand das „verrückt“, wie er sagte: „Ich habe noch nie einen Gamewinner getroffen.“

In Abwesenheit des Superstars Luka Doncic, dessen Partnerin Anamaria Goltes das zweite gemeinsame Kind erwartet, riss eine beeindruckende Rekord-Serie von LeBron James.

Der beste Scorer der NBA-Geschichte hatte seit dem 5. Januar 2007 in 1297 Spielen in Serie immer mindestens zehn Punkte erzielt - in Toronto waren es nun nur acht. Das hatte auch damit zu tun, dass sich James in den Dienst der Mannschaft stellte.

LeBron legt den Gamewinner auf: „Die richtige Entscheidung“

In den Schlusssekunden passte er den Ball zum freistehenden Hachimura, anstatt selbst den Wurf zu nehmen. Nach seinem elften Assist streckte der Superstar jubelnd die Arme nach oben und stürzte sich auf Hachimura.

Im Anschluss an die Partie wurde James gefragt, ob er das Ende seiner beeindruckenden Serie bedauere. Die Antwort des 40-Jährigen war eindeutig: „Nein, wir haben gewonnen.“

Zu passen sei „die richtige Entscheidung“ gewesen, betonte James weiter. „So habe ich das Spiel gelernt.“

Der erfolgreichste Werfer des Abends war Austin Reaves mit 44 Punkten, der Deutsche Maximilian Kleber kam bei den Lakers nicht zum Einsatz.

-----