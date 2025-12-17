NBA entscheidet über Expansion

SID 17.12.2025 • 10:53 Uhr "Wir erstellen eine Prognose für die einzelnen Teams", sagt NBA-Boss Adam Silver. Zuletzt war 2004 eine neue Franchise hinzugekommen.

Die NBA wird im kommenden Jahr über eine mögliche Expansion entscheiden.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir den Markt in Las Vegas im Blick haben. Wir schauen uns Seattle an. Auch andere Märkte haben wir uns angesehen“, sagte Adam Silver, Commissioner der nordamerikanischen Basketball-Profiliga, vor dem Finale des NBA Cups in der Nacht zu Mittwoch. „Wir erstellen eine Prognose für die einzelnen Teams und werden dann voraussichtlich im Jahr 2026 eine Entscheidung treffen.“

Bislang letzte NBA-Aufstockung war 2004/05

Bei der bislang letzten Aufstockung waren zur Saison 2004/05 die Charlotte Bobcats (heute Charlotte Hornets) als 30. Team hinzugekommen. Eine weitere Expansion ist schon länger ein Thema, dabei wird immer wieder Seattle genannt. Dort hatten bis 2008 die SuperSonics gespielt, danach zog die Franchise nach Oklahoma City um. Las Vegas, seit 2017 Heimat der Golden Knights (Eishockey/NHL) und seit 2020 neue Heimat der Raiders (Football/NFL) ist ebenfalls ein interessanter Standort.

Die NBA gehört den Teams, für Silver in der Diskussion ein wirtschaftlicher Knackpunkt. „Die Expansion bedeutet den Verkauf von Anteilen. Besitzt man beispielsweise jetzt ein Dreißigstel der Liga, so besitzt man nach der Hinzunahme zweier Teams ein Zweiunddreißigstel“, sagte der NBA-Boss: „Die wirtschaftliche Analyse ist daher deutlich komplexer und erfordert in vielerlei Hinsicht Zukunftsprognosen. Wir arbeiten derzeit mit unseren Teams zusammen, um das Interesse zu ermitteln und die wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort besser zu verstehen.“

Auch zur geplanten Expansion nach Europa äußerte sich Silver. Interesse hätten neben Basketballklubs unter anderem auch „Fußballklubs, von denen einige bereits ein Basketballteam besitzen“. „Im Januar wollen wir detailliertere Gespräche mit diesen Organisationen führen“, so Silver. Einige Städte, an denen die NBA interessiert sei, hätten allerdings keine geeignete Halle.