NBA: Mit da Silva, ohne Wagner-Brüder! Orlando unterliegt Hornets

SID 27.12.2025 • 07:00 Uhr Die Orlando Magic mussten in der NBA ohne die Brüder Franz und Franz Wagner eine Niederlage hinnehmen. Tristan da Silva war aber wieder mit von der Partie.

Weiterhin ohne Welt- und Europameister Franz Wagner sowie dessen Weltmeister-Bruder Moritz haben die Orlando Magic in der NBA eine Niederlage hinnehmen müssen. In der Nacht zu Samstag verlor das Basketball-Team von Jamahl Mosley gegen die Charlotte Hornets nach eindeutigem Spielverlauf 105:120. Dennoch liegt Orlando weiter auf dem letzten direkten Play-off-Platz der Eastern Conference.

Nachdem das deutsche Trio zuletzt verletzungsbedingt komplett ausgefallen war, kehrte in Abwesenheit von Franz (Knöchelverletzung) und Moritz Wagner, der nach seinem Kreuzbandriss bislang noch auf das Comeback wartet, immerhin schon Europameister Tristan da Silva zurück.

NBA: Da Silva mit acht Punkten

Der Münchner da Silva hatte zuletzt wegen einer leichten Schulterverletzung pausieren müssen und erzielte in 22 Minuten acht Punkte bei zwei Rebounds und zwei Assists.

Nach einem ausgeglichenen Start erspielte sich Charlotte noch im ersten Viertel eine deutliche Führung und gab diese im weiteren Spielverlauf nicht mehr ab.