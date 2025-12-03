Moritz Wagner vor Comeback: "Bald ohne Pulli"

SID 03.12.2025 • 14:28 Uhr Nach langer Verletzungspause kündigt Basketball-Weltmeister Moritz Wagner wohl seine bevorstehende Rückkehr an.

Basketball-Weltmeister Moritz Wagner steht ein Jahr nach einem Kreuzbandriss im linken Knie wohl vor seinem NBA-Comeback. „Bald ohne Pulli“, postete der 28 Jahre alte Power Forward bei Instagram zu einem Bild, das ihn auf der Bank der Orlando Magic neben Bruder Franz zeigt.

Der gebürtige Berliner hatte durch seine schwere Verletzung nicht nur die NBA-Playoffs, sondern auch den EM-Triumph der deutschen Basketballer verpasst.

„Moritz ist für mich natürlich die wichtigste Person. Einer, zu dem ich immer hochgeschaut habe“, hatte sein Bruder Franz ihn nach dem Finalsieg geadelt, „manchmal ist es so, dass im Leben nicht alles gut läuft. Aber es soll einfach zeigen, dass er immer bei uns und Teil des Teams ist.“