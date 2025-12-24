Krachende Pleite für Hartenstein-Team im NBA-Showdown

SID 24.12.2025 • 07:52 Uhr Bei den San Antonio Spurs unterliegt der Titelverteidiger deutlich, bleibt aber Tabellenführer im Westen.

Der deutsche Basketballer Isaiah Hartenstein hat mit NBA-Champion Oklahoma City Thunder eine seltene Niederlage hinnehmen müssen. Der Titelverteidiger verlor am Dienstagabend das Topspiel der Western Conference bei den San Antonio Spurs 110:130 und kassierte damit die erst vierte Pleite der laufenden Saison - allerdings die dritte aus den vergangenen fünf Spielen.

Angeführt von Keldon Johnson und Stephon Castle setzten sich die Spurs vor allem nach der Pause entscheidend ab. Johnson erzielte von der Bank kommend 25 Punkte, Castle steuerte 24 Zähler bei. Den Schlussabschnitt dominierten die Gastgeber deutlich mit 43:28.

San Antonio verbesserte sich auf eine Bilanz von 22:7 und behauptete Rang zwei im Westen. Bei Oklahoma (26 Siege, 4 Niederlagen) glänzte einmal mehr der kanadische Starspieler und MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 33 Punkten, Center Hartenstein kam auf acht Punkte und zwölf Rebounds. Der Titelverteidiger bleibt trotz des Rückschlags Spitzenreiter im Westen.

Schlechte Nacht für Teams der Deutschen

Die Orlando Magic fuhren ohne ihr verletztes deutsches Trio aus Welt- und Europameister Franz Wagner, dessen Bruder und WM-Champion Moritz Wagner sowie Europameister Tristan da Silva den 17. Saisonsieg ein und gewannen bei den Portland Trail Blazers mit 110:106. Welt- und Europameister Dennis Schröder konnte nach seinem jüngsten Buzzerbeater gegen die Houston Rockets die nächste Niederlage der Sacramento Kings nicht abwenden.

Das Schlusslicht der Western Conference unterlag dem Top-Team Detroit Pistons 127:136, Einwechselspieler Schröder kam auf zehn Punkte, einen Rebound und drei Assists.