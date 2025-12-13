NBA: Curry schreibt Geschichte

SID 13.12.2025 • 07:35 Uhr Stephen Curry ist bei seiner Rückkehr kaum aufzuhalten - und schnappt Michael Jordan eine Bestmarke weg. Die Detroit Pistons gewinnen in der NBA weiter und stellen einen bemerkenswerten Rekord ein.

NBA-Superstar Stephen Curry war bei seiner Rückkehr für die Golden State Warriors nach einer längeren Verletzungspause (Oberschenkelprellung) kaum zu stoppen und erzielte 39 Punkte gegen die Minnesota Timberwolves.

Seit seinem 30. Geburtstag im Frühjahr 2018 gelangen Curry in nun 94 NBA-Partien mindestens 35 Punkte. Damit überbot der Olympiasieger von Paris die Rekordmarke von Legende Michael Jordan, der dies in 93 Spielen geschafft hatte.

Zum Sieg reichte es dennoch nicht. Die Kalifornier verloren bei Currys Comeback nach fünf Spielen Pause mit 120:127.

NBA: Detroit Pistons stellen Rekord ein

Die Detroit Pistons bleiben hinter Oklahoma City Thunder das heißeste Team der NBA. Der Spitzenreiter der Eastern Conference gewann mühelos mit 142:115 gegen die Atlanta Hawks und damit das fünfte Spiel aus den vergangenen sechs Partien. Dabei stellten die Pistons einen Rekord ein.