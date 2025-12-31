NBA: Deutliche Niederlage für Schröder

SID 31.12.2025 • 08:23 Uhr Der Welt- und Europameister verliert mit seinen Sacramento Kings bei den Los Angeles Clippers.

Welt- und Europameister Dennis Schröder hat in der NBA eine herbe Niederlage einstecken müssen. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft unterlag mit den Sacramento Kings 90:131 bei den Los Angeles Clippers.

Schröder war mit elf Punkten und vier Vorlagen noch einer der effizienteren Spieler bei den Kings, die mit einer Bilanz von 8:25 Siegen Vorletzter im Westen sind.

Die Clippers (11:21) stehen unwesentlich besser da, waren aber deutlich überlegen. Die Altstars Kawhi Leonard mit 33 Punkten und James Harden mit 21 machten den Unterschied. Erfolgreichster Werfer der Kings war Nique Clifford mit 18 Punkten.

NBA: Nichts zu holen für Kleber und Lakers

Auch für Maximilian Kleber und die Los Angeles Lakers gab es nichts zu holen. Das Team des Deutschen unterlag im Spitzenspiel gegen die Detroit Pistons mit 106:128. Kleber blieb ohne Punkt, sammelte aber einen Rebound. Luka Doncic (30 Punkte) und LeBron James (17) an seinem 41. Geburtstag stemmten sich vergeblich gegen die Niederlage.