NBA: Gala von LeBron und Doncic - OKC setzt irre Serie fort

SID 08.12.2025 • 06:27 Uhr Die Lakers können sich auf ihre Superstars verlassen. Bei Oklahoma läuft es auch ohne.

Die Superstars LeBron James und Luka Doncic haben die Los Angeles Lakers in der NBA zurück in die Erfolgsspur geführt. Nach dem Ende seiner Zehn-Punkte-Serie kam der 40-jährige James beim 112:108-Sieg bei den Philadelphia 76ers auf 29 Zähler, der Slowene Doncic legte mit 31 Punkten, 15 Rebounds und elf Assists ein Triple-Double auf.

Das Duo war für die letzten 14 Punkte der Lakers verantwortlich, zehn davon gingen auf James‘ Konto. Erst traf der Altstar mit einem Dreier 1:12 Minuten vor dem Ende zur 108:105-Führung, dann legte der beste Scorer der NBA-Geschichte zwei weitere Punkte nach.

Doncic, der während der letzten beiden Spiele in der Heimat weilte, weil seine Partnerin Anamaria Goltes das zweite gemeinsame Kind erwartet hatte, traf mit zwei Freiwürfen zum Endstand. Maximilian Kleber kam nicht zum Einsatz. Zuletzt hatten die Kalifornier gegen die Boston Celtics verloren.

NBA: OKC setzt irre Sieges-Serie fort

Bei den 76ers erwischte Topstar Joel Embiid einen schwachen Tag. Der US-Amerikaner, mit James in Paris Olympiasieger, traf nur vier seiner 21 Würfe und kam auf 16 Punkte.

Oklahoma City Thunder ist derweil weiter nicht zu stoppen. Der Meister fuhr beim 131:101 bei Utah Jazz seinen 15. Sieg nacheinander ein - trotz des Ausfalls von Starspieler Shai Gilgeous-Alexander, der aufgrund einer Entzündung am linken Ellenbogen nicht zum Einsatz kam. Auch Isaiah Hartenstein fehlte OKC wegen einer Muskelzerrung in der rechten Wade weiter.