NBA: Doncic verletzt - Altmeister glänzt und rückt vor

Doncic verletzt, Lakers verlieren

Luka Doncic verletzt sich am linken Bein. Wie lang fällt der Superstar aus?
Luka Doncic hat sich leicht verletzt
Luka Doncic hat sich leicht verletzt
© IMAGO/ZUMA Press Wire
SPORT1
Luka Doncic verletzt sich am linken Bein. Wie lang fällt der Superstar aus?

Für Superstar Luka Doncic war vorzeitig Schluss: Der Guard der Los Angeles Lakers musste das Prestigeduell gegen den Stadtrivalen Los Angeles Clippers bereits zur Pause beenden. Eine Prellung am linken Bein zwang den NBA-Topscorer zur Zuschauerrolle, die Los Angeles Lakers unterlagen anschließend klar mit 88:103.

Bis zur Halbzeit kam der Slowene nur auf zwölf Zähler bei vier Körben bei 13 Versuchen aus dem Feld. Doncic traf lediglich einen seiner sechs Dreier. Dazu sammelte der Slowene fünf Rebounds, zwei Assists, verlor jedoch viermal den Ball. Nach der Pause kam er dann nicht zurück. Wie lang der Superstar ausfällt, ist noch offen.

Head Coach JJ Redick musste ohnehin auf gleich drei Starter verzichten: Austin Reaves fehlte mit einer Wadenverletzung, Deandre Ayton klagte über Probleme am linken Ellbogen und Rui Hachimura pausierte mit Leistenbeschwerden. Nach Doncics Ausfall rückte Rookie Dalton Knecht in die erste Fünf, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Auf der Gegenseite gab es dagegen bei einem Altstar Grund zur Freude: James Harden kam auf 21 Punkte und 10 Assists. Damit rückte der Linkshänder in der ewigen Bestenliste der Liga auf Rang zwölf bei den besten Assistgebern vor. Die Fähigkeit, seine Teamkollegen einzusetzen, wurde lange bei dem inzwischen 36 Jahre alten Harden außer Acht gelassen.

Vor allem zu Zeiten in Houston sprachen viele Fans und Experten lediglich von seinen Dreiern.

Bei den Lakers hatte derweil LeBron James mit überragenden 36 Zählern alles gegeben, konnte aber den erst siebten Sieg der Clippers nicht verhindern.

