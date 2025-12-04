NBA: Früherer Ulmer Essengue fällt bis Saisonende aus

SID 04.12.2025 • 17:43 Uhr Der 18-Jährige wird an der Schulter operiert. Für den Chicago-Rookie bleibt es vorerst bei sechs NBA-Minuten.

Für den früheren Bundesligaspieler Noa Essengue ist seine Debütsaison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA frühzeitig beendet. Wie die Chicago Bulls mitteilten, muss der 18 Jahre alte Franzose an der Schulter operiert werden.

Essengue hatte von 2023 bis 2025 für ratiopharm Ulm in der BBL gespielt und mit dem Klub in der vergangenen Saison das DM-Finale erreicht. Vor dem Ende der Finalserie verließ Essengue allerdings die Ulmer, um beim Draft anwesend zu sein. Dort wurde er in Runde eins an zwölfter Stelle ausgewählt.