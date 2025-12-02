NBA: Höhenflug von Wagner und da Silva hält an

Newsticker
Höhenflug von Wagner hält an

Franz Wagner und Tristan da Silva mischen die NBA weiter auf. Mit den Orlando Magic holten die deutschen Europameister den sechsten Sieg aus sieben Spielen.
Franz Wagner und Tristan da Silva mischen die NBA weiter auf. Mit den Orlando Magic holten die deutschen Europameister den sechsten Sieg aus sieben Spielen.

Orlando Magic eilt in der NBA weiter von Sieg zu Sieg und steht nun bereits auf einem direkten Playoff-Rang. Das Team um die deutschen Basketball-Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva schlug die Chicago Bulls in der nordamerikanischen Profiliga 125:120, mit einer 13:8-Bilanz ist Orlando im Osten Fünfter.

Entscheidender Mann beim Sieg gegen den sechsmaligen Champion war Neuzugang Desmond Bane, der 18 seiner 37 Punkte im Schlussviertel verbuchte. Franz Wagner kam auf 25 Zähler und sechs Rebounds, da Silva setzte dagegen all seine vier Würfe aus dem Feld vorbei und blieb ohne Punkt.

„Ich arbeite jeden Sommer dafür, der bestmögliche Basketballspieler zu werden“, sagte Bane nach seinem starken Auftritt: „Ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das Spiel auf vielfältige Weise beeinflussen kann.“

NBA: Orlando schüttelt schwachen Start ab

Orlando machte einen zwischenzeitlichen 15-Punkte-Rückstand (59:74) wett, es war für die Franchise aus Florida der sechste Sieg in den vergangenen sieben Spielen. Der holprige Saisonstart mit vier Niederlagen aus den ersten fünf Partien ist längst vergessen.

Weiter geht es in dieser Woche mit zwei Heimspielen gegen die San Antonio Spurs und Miami Heat. Miami (14:7) steht in der Tabelle der Eastern Conference dicht vor Orlando.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

