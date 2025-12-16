NBA: Jokic überragend - Flagg historisch

SID 16.12.2025 • 07:02 Uhr Nikola Jokic ist bei den Denver Nuggets einmal mehr der herausragende Mann. Für Dallas sorgt ein 18-Jähriger für Furore.

Ein überragender Nikola Jokic hat die Denver Nuggets in der NBA zum fünften Sieg in Folge geführt.

Der serbische Basketballstar erzielte beim packenden 128:125 nach Verlängerung gegen die Houston Rockets ein Triple-Double für den Champion von 2023, der den zweiten Tabellenplatz im Westen festigte.

„Es war ein richtig gutes Spiel für uns. Darauf müssen wir aufbauen“, sagte Jokic, der herausragende 39 Punkte, 15 Rebounds und zehn Assists zum Heimsieg beisteuerte. Der türkische Vizeeuropameister Alperen Sengün war mit 33 Punkten bester Werfer bei den Rockets.

Mavericks-Rookie Flagg schreibt NBA-Geschichte

Die Dallas Mavericks unterlagen bei den Utah Jazz trotz 42 Punkten von Rookie Cooper Flagg mit 133:140 nach Verlängerung.

Flagg avancierte dabei zum ersten 18-Jährigen in der NBA-Geschichte mit mehr als 40 Punkten - das im Draft an Position eins ausgewählte Supertalent konnte die bereits 17. Saisonniederlage der Mavericks aber nicht abwenden.