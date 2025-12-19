NBA: Doncic überragt bei Offensivspektakel - deutsches Trio fehlt den Magic

SID 19.12.2025 • 06:53 Uhr Während die Lakers und Champion OKC im Westen marschieren, verliert Orlando ohne die drei Deutschen.

Die Los Angeles Lakers haben mit einem Offensivspektakel ihre Playoff-Ambitionen in der NBA untermauert. Die Mannschaft des Würzburgers Maximilian Kleber gewann mit 141:135 gegen Utah Jazz und fuhr ihren 19. Saisonsieg ein.

Überragender Spieler war einmal mehr Superstar Luka Doncic, der mit 45 Punkten, 14 Assists und zehn Rebounds ein Triple-Double auflegte. Dazu steuerte der Slowene starke fünf Steals bei.

Kleber kam in seinen fast 19 Minuten Spielzeit auf fünf Zähler, neben Doncic verpasste Anführer LeBron James ein Triple-Double nur um drei Rebounds (26 Punkte, zehn Rebounds, sieben Assists).

Außenseiter Utah verkaufte sich jedoch ohne den angeschlagen fehlenden Topscorer Lauri Markkanen teuer. In der stark besetzten Western Conference liegen die Lakers mit ihrer Bilanz von 19:7 auf Platz drei gleichauf mit den San Antonio Spurs.

Schröder und Kings verlieren schon wieder

Weit von der Postseason entfernt ist Dennis Schröder mit den Sacramento Kings. Das Team aus der kalifornischen Hauptstadt kassierte beim 133:134 nach Verlängerung gegen die Portland Trail Blazers bereits die 21. Saisonniederlage.

Nationalmannschaftskapitän Schröder, der abermals von der Bank kam, erzielte dabei sechs Punkte und gab sechs Vorlagen. Ihre späte Aufholjagd, die Sacramento in die Overtime rettete, krönten die Kings nicht.

NBA: Thunder bleiben das Maß aller Dinge

Der dominante Champion Oklahoma City Thunder bleibt derweil das Maß aller Dinge. Durch das 122:101 gegen die Los Angeles Clippers, den nächsten klaren Sieg des Titelverteidigers, steht OKC bei einer fabelhaften Bilanz von 25:2. Der deutsch-amerikanische Center Isaiah Hartenstein wurde gegen die Clippers geschont, MVP Shai Gilgeous-Alexander trug seine Mannschaft mit 32 Punkten zum nächsten Erfolg.

Bei NBA-Cup-Sieger New York Knicks stand mit Ariel Hukporti ein Deutscher überraschend in der Startformation. Beim 114:113-Zittersieg gegen die Indiana Pacers kam der Center auf knapp 27 Minuten Spielzeit, in denen er vier Punkte, fünf Rebounds und zwei Blocks beisteuerte. Den entscheidenden Dreipunktwurf des Spiels versenkte Jalen Brunson 4,4 Sekunden vor dem Ende.

NBA: Deutsches Trio fehlt bei Magic-Pleite

Die Orlando Magic musste ohne ihr deutsches Trio einen Rückschlag hinnehmen. In Abwesenheit der verletzten Brüder Moritz und Franz Wagner und mit dem angeschlagenen Europameister Tristan da Silva nur auf der Bank verlor Orlando gegen die Denver Nuggets 115:126.