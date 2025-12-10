NBA: Saison-Aus! Notbremse für Schlüsselspieler der Dallas Mavericks

SPORT1 10.12.2025 • 21:28 Uhr Dallas Mavericks Center Dereck Lively II lässt erneut rechten Fuß operieren, verpasst restliche Saison. Team rechnet mit Rückkehr im Training Camp.

Schock für die Dallas Mavericks: Dereck Lively II muss sich erneut einer Operation am rechten Fuß unterziehen und fällt für den Rest der Saison in der NBA aus. Wie die Franchise bestätigte, soll der Eingriff anhaltende Schmerzen beseitigen. Der 20-Jährige kam in dieser Spielzeit lediglich auf sieben Einsätze, ehe die Beschwerden erneut aufkamen. Laut Tea,ärzten wird Lively „vollständig genesen“ und zum Start des Training Camps für die nächste Spielzeit wieder einsatzbereit sein.

Schon als Rookie spielte der 2,13-Meter-Center eine Schlüsselrolle beim überraschenden Einzug der Mavs in die NBA Finals 2024. Seither reißen die gesundheitlichen Rückschläge nicht ab: Von 185 möglichen Hauptrundenspielen stand Lively nur 98-mal auf dem Parkett. Seine Ausbeute bleibt dennoch respektabel: 8,8 Punkte, 7,0 Rebounds und 1,5 Blocks im Schnitt - bei hoher Effizienz rund um den Ring.

Chronische Fußprobleme als roter Faden

Seinen größten Einfluss hatte der junge Eckpfeiler ohnehin in der Abwehr. Dort fungierte er immer mehr als Chef und sorgte so mit seinen langen Armen für Schrecken bei den Gegnern.

Bereits im Juli ließ sich der Big Man an derselben Stelle Knochen­sporne entfernen. Vergangene Saison zwang ihn ein Knöchelbruch zu zweieinhalb Monaten Pause. In der laufenden Spielzeit verpasste er zunächst neun Partien wegen einer verstauchten rechten Kniescheibe, kehrte Mitte November mit einem Minuten­limit zurück und wurde kurz danach in mehreren Back-to-Backs geschont. Vor dem Auswärtsspiel in Miami schwoll der operierte Fuß erneut an - jetzt folgte die endgültige Notbremse.