NBA: Verletzungssorgen um Giannis

SPORT1 04.12.2025 • 10:01 Uhr Die Milwaukee Bucks haben sich in der NBA knapp gegen die Detroit Pistons durchgesetzt. Trotzdem gibt es Grund zur Sorge. Giannis Antetokounmpo musste angeschlagen vom Feld gehen.

Das 113:109 der Milwaukee Bucks gegen die Detroit Pistons wurde von Verletzungssorgen um Giannis Antetokounmpo getrübt. Bereits nach drei Minuten verspürte der Grieche einen plötzlichen Schmerz und griff sich ans Bein.

Zuvor drängte Jalen Duren ihn bei einem Drive aus dem Spielfeld und touchierte den 30 Jahre alten Antetokounmpo dabei leicht. Dieser versenkte den Korbleger. Doch in der Folge wurde der zweifache MVP an der linken Wade behandelt und kehrte nicht mehr auf das Parkett zurück.

Giannis: Bucks-Coach gibt Update

Nach dem Spiel gab Bucks-Coach Doc Rivers schon leichte Entwarnung. „Ich denke, das können wir ehrlich gesagt ausschließen”, antwortete er auf die Frage, ob es sich um eine Achillessehnenverletzung handle: „Aber ich glaube auch nicht, dass es überhaupt keinen Kontakt gab. Ich dachte, der Rempler – er hat ihn gesehen, als er zum Korb zog – hat ihn aus dem Gleichgewicht gebracht.“