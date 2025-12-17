New York Knicks gewinnen NBA Cup

SID 17.12.2025 • 06:23 Uhr In Las Vegas freuen sich die New York Knicks über ein lang vermisstes Gefühl.

Die New York Knicks haben den NBA Cup gewonnen und eine 52-jährige Durststrecke beendet. Die Knicks setzten sich im Endspiel in Las Vegas gegen die San Antonio Spurs um den französischen Superstar Victor Wembanyama mit 124:113 durch und feierten den ersten Titel seit 1973. OG Anunoby war mit 28 Punkten New Yorks bester Werfer. Point Guard Jalen Brunson, der zum MVP des NBA Cups gewählt wurde, erzielte 25 Punkte. Wembanyama kam auf 18 Punkte für die Spurs.

San Antonio hatte im Halbfinale den amtierenden NBA-Champion Oklahoma City Thunder ausgeschaltet und lag auch gegen die Knicks auf Siegkurs. New York, das kurz vor dem Ende des dritten Viertels mit elf Punkten zurückgelegen hatte, drehte im Schlussviertel jedoch auf und zog davon. Die Knicks hatten im Halbfinale Orlando Magic um die angeschlagenen deutschen Nationalspieler Franz und Moritz Wagner besiegt.

Knicks-Headcoach Mike Brown hofft auf ein gutes Omen für den weiteren Saisonverlauf und freute sich über den Erfolg. „Wenn man an einem Event teilnehmen kann, bei dem man ein Banner im legendären Madison Square Garden aufhängen kann, nimmt man das ernst“, sagte Brown.