NBA: Wahnsinns-Serie! Das schaffte nur eine Legende vor ihm

NBA-Champion Oklahoma City Thunder hat drei Tage nach der dritten Saisonniederlage gleich wieder in die Erfolgsspur gefunden.
Das schaffte nur eine Legende vor ihm
Angeführt von Basketballstar Shai Gilgeous-Alexander gewann das Spitzenteam ohne den angeschlagen aussetzenden Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein mit 119:103 gegen die Memphis Grizzlies.
Die Thunder bleiben mit nun 26 Siegen das erfolgreichste Team der laufenden Saison und bleiben bei Heimspielen ungeschlagen (14:0).
NBA-MVP erreicht rekordverdächtige Marke
Gilgeous-Alexander, MVP der vergangenen Spielzeit, war in Oklahoma City mit 31 Punkten einmal mehr der erfolgreichste Werfer der Partie. Der 27 Jahre alte Kanadier steuerte zudem zehn Rebounds und acht Assists bei - und verpasste damit nur knapp ein Triple-Double.
In 100 Spielen in Serie erzielte SGA nun mindestens 20 Punkte. Ein Kunststück, das in der Historie der Liga bislang nur der Legende Wilt Chamberlain gelang.
Hartenstein fehlte in der Nacht zu Dienstag erneut wegen Wadenproblemen. Der Center hatte vor acht Tagen sein Comeback nach zweiwöchiger Pause gegeben, im darauffolgenden Spiel aber ebenso wieder ausgesetzt wie nun nach der Niederlage bei den Minnesota Timberwolves (107:112) vor drei Tagen, bei der er wieder zum Einsatz gekommen war.
- - - - -
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)