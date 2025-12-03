NBA: OKC baut Siegesserie ohne Hartenstein aus

SID 03.12.2025 • 07:54 Uhr Die Golden State Warriors sind nah dran, können die Oklahoma City Thunder aber auch nicht stoppen. Zwei NBA-Stars glänzen mit Saisonbestmarken.

Oklahoma City Thunder ist in der NBA weiter nicht zu stoppen. Der Titelverteidiger, der erneut ohne den verletzten Isaiah Hartenstein auskommen musste, gewann in der Nacht zu Mittwoch (MEZ) mit 124:112 bei den Golden State Warriors und baute damit die eigene Erfolgsserie auf 13 Siege nacheinander aus. In 22 Saisonspielen kassierte OKC erst eine Niederlage.

In einem engen Schlagabtausch hatten die Warriors, bei denen Superstar Stephen Curry im zweiten Spiel nacheinander wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte, OKC im vierten Viertel schon am Rande einer Niederlage.

Doch die Mannschaft um MVP Shai Gilgeous-Alexander, mit 38 Punkten erfolgreichster Werfer der Partie, zog das Spiel in der Schlussphase wieder auf die eigene Seite. Hartenstein fehlte dabei erneut wegen einer Muskelzerrung in der rechten Wade.

NBA-Stars trumpfen auf

Die beiden NBA-Stars Anthony Edwards und Jaylen Brown führten ihre Teams derweil jeweils mit persönlichen Saisonbestmarken zu Siegen.