Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NBA
NBA
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
NBA>

NBA: OKC baut Siegesserie ohne Hartenstein aus

NBA-Champion weiter nicht zu stoppen

Die Golden State Warriors sind nah dran, können die Oklahoma City Thunder aber auch nicht stoppen. Zwei NBA-Stars glänzen mit Saisonbestmarken.
Enger Schlagabtausch in San Francisco
Enger Schlagabtausch in San Francisco
© AFP/GETTY IMAGES/SID/THEARON W. HENDERSON
SID
Die Golden State Warriors sind nah dran, können die Oklahoma City Thunder aber auch nicht stoppen. Zwei NBA-Stars glänzen mit Saisonbestmarken.

Oklahoma City Thunder ist in der NBA weiter nicht zu stoppen. Der Titelverteidiger, der erneut ohne den verletzten Isaiah Hartenstein auskommen musste, gewann in der Nacht zu Mittwoch (MEZ) mit 124:112 bei den Golden State Warriors und baute damit die eigene Erfolgsserie auf 13 Siege nacheinander aus. In 22 Saisonspielen kassierte OKC erst eine Niederlage.

In einem engen Schlagabtausch hatten die Warriors, bei denen Superstar Stephen Curry im zweiten Spiel nacheinander wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte, OKC im vierten Viertel schon am Rande einer Niederlage.

Doch die Mannschaft um MVP Shai Gilgeous-Alexander, mit 38 Punkten erfolgreichster Werfer der Partie, zog das Spiel in der Schlussphase wieder auf die eigene Seite. Hartenstein fehlte dabei erneut wegen einer Muskelzerrung in der rechten Wade.

NBA-Stars trumpfen auf

Die beiden NBA-Stars Anthony Edwards und Jaylen Brown führten ihre Teams derweil jeweils mit persönlichen Saisonbestmarken zu Siegen.

Brown legte beim 123:117 seiner Boston Celtics gegen die New York Knicks 42 Punkte auf, Edwards kam beim 149:142 nach Verlängerung der Minnesota Timberwolves gegen die New Orleans Pelicans sogar auf 44 Zähler.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite