NBA: OKC baut Siegesserie ohne Hartenstein aus

Oklahoma City Thunder ist in der NBA weiter nicht zu stoppen. Der Titelverteidiger, der erneut ohne den verletzten Isaiah Hartenstein auskommen musste, gewann in der Nacht zu Mittwoch (MEZ) mit 124:112 bei den Golden State Warriors und baute damit die eigene Erfolgsserie auf 13 Siege nacheinander aus. In 22 Saisonspielen kassierte OKC erst eine Niederlage.
NBA-Champion weiter nicht zu stoppen
In einem engen Schlagabtausch hatten die Warriors, bei denen Superstar Stephen Curry im zweiten Spiel nacheinander wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte, OKC im vierten Viertel schon am Rande einer Niederlage.
Doch die Mannschaft um MVP Shai Gilgeous-Alexander, mit 38 Punkten erfolgreichster Werfer der Partie, zog das Spiel in der Schlussphase wieder auf die eigene Seite. Hartenstein fehlte dabei erneut wegen einer Muskelzerrung in der rechten Wade.
NBA-Stars trumpfen auf
Die beiden NBA-Stars Anthony Edwards und Jaylen Brown führten ihre Teams derweil jeweils mit persönlichen Saisonbestmarken zu Siegen.
Brown legte beim 123:117 seiner Boston Celtics gegen die New York Knicks 42 Punkte auf, Edwards kam beim 149:142 nach Verlängerung der Minnesota Timberwolves gegen die New Orleans Pelicans sogar auf 44 Zähler.