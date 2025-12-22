NBA: Schröder sei Dank! Kings beenden Pleiten-Serie

SID 22.12.2025 • 07:09 Uhr Die Sacramento Kings beenden ihre Niederlagenserie. Dennis Schröder erzielt den entscheidenden Dreier beim Sieg gegen Houston.

Dank eines nervenstarken Dennis Schröder haben die Sacramento Kings in der NBA ihre Niederlagen-Serie beendet. Beim 125:124 n.V. gegen die Houston Rockets verwandelte der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft 2,2 Sekunden vor dem Ende der Overtime den entscheidenden Drei-Punkte-Wurf. 0,8 Sekunden vor Schluss verpasste Superstar Kevin Durant den Sieg für die Rockets.

Sacramento feierte nicht zuletzt aufgrund der starken Leistung von Schröder, der auf 24 Punkte und zehn Assits kam, den ersten Sieg nach zuvor fünf Niederlagen.

Schröder mittendrin: Starke Aufholjagd der Kings

In der regulären Spielzeit hatten die Kings in den letzten 44 Sekunden einen Fünf-Punkte-Rückstand zum 112:112 wettgemacht: Schröder ermöglichte den Ausgleich durch einen Rebound und einen Assist.

Jalen Brunson führte die formstarken New York Knicks derweil mit einer Saisonbestleistung zum nächsten Erfolg. Der Point Guard erzielte beim 132:125 gegen die Miami Heat 47 Punkte. Für die Knicks war es der achte Sieg in den vergangenen neun Spielen. Das Team aus dem Big Apple, das in der Vorwoche den NBA Cup gewonnen und damit eine 52-jährige Titeldurststrecke beendet hatte, festigte Platz zwei im Osten.

Die Chicago Bulls und die Atlanta Hawks lieferten sich das punktreichste Spiel der laufenden Saison (302 Punkte insgesamt). Die Bulls gewannen 152:150, bester Scorer war Atlantas Jalen Johnson (36 Punkte). Beide Mannschaften treffen am Dienstag erneut aufeinander.