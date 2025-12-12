NBA: Kings-Klatsche ohne Schröder

SID 12.12.2025 • 07:07 Uhr Ohne Weltmeister Dennis Schröder gehen die Sacramento Kings gegen die Denver Nuggets unter.

Ohne den weiterhin verletzten Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder haben die Sacramento Kings in der NBA eine empfindliche Klatsche kassiert. Gegen die starken Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic setzte es zu Hause eine 103:136-Niederlage, der dreimalige MVP Jokic überragte dabei mit 36 Punkten, zwölf Rebounds und acht Assists.

Für Sacramento war es bereits die 19 Pleite der Saison, in der Western Conference liegt das Team nur auf dem drittletzten Platz. Denver ist Zweiter hinter dem übermächtigen Champion Oklahoma City Thunder.